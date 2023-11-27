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Сбер назвал самые частые страховые случаи с жильём в 2023 году

Дата публикации: 27 нояб 2023
Сбер назвал самые частые страховые случаи с жильём в 2023 году

Жители России получили 1 млрд рублей компенсаций по полисам страхования жилья в СберСтраховании с начала 2023 года. Из них 71% выплат пришёлся на полисы добровольного страхования, оставшиеся 29% — на программы ипотеки. Всего клиенты направили свыше 10 тыс. обращений из-за происшествий.

«Средняя выплата по полисам страхования жилья довольно высока — 78 тыс. рублей. Недвижимость часто страдает от различных происшествий, поэтому многие люди предпочитают заранее позаботиться о своём доме: по сравнению с прошлым годом число россиян, оформивших полисы защиты недвижимости, выросло на 20%», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

Самые частые страховые инциденты с жильём

Самым частым инцидентом, как и в прошлом году, стали заливы — на них пришёлся 71% случаев. На втором месте — стихийные бедствия (12%), на третьем — пожары (8%). Оставшиеся 9% составили взрывы, вред имуществу, удары молнии, конструктивные дефекты и противоправные действия третьих лиц.

Заливы лидируют и по общему объёму выплат — это 40% всех компенсаций. Средняя выплата по ним — 53 тыс. рублей. Второе место по объёму выплат занимают пожары (30%). При этом средняя сумма выплаты намного больше — 390 тыс. рублей, поскольку огонь наносит значительно больший ущерб, чем вода. Доля стихийных бедствий в общем объёме — 20%, средняя выплата по ним — 115 тыс. рублей.

Самые крупные суммы были компенсированы за пострадавшее в пожаре имущество. По полису добровольного страхования жилья это 6,5 млн рублей за полностью сгоревшие дачный дом и беседку в Нижегородской области. По программе ипотечного страхования 5 млн рублей было выплачено за сгоревшую квартиру в Ямало-Ненецком автономном округе.

Чаще всего компенсации получали жители Москвы — 10% от общего количества страховых случаев, Московской области — 8% и Санкт-Петербурга — 4%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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