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Россияне рассказали, сколько денег у них остается до зарплаты

Дата публикации: 29 окт 2023
Россияне рассказали, сколько денег у них остается до зарплаты

У большей части россиян (58%) остается менее 10% от последней зарплаты. Такие данные следуют из результатов опроса компании «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру».

Каждый пятый гражданин России (21%) сохраняет от 10% до 20% ранее выплаченного аванса, 9% участников опроса имеют от 20% до 30% суммы, а 8% респондентов — от 30% до 50% от последней выплаты.

Только 3% опрошенных проголосовали за вариант «от 50% до 70%» и лишь у 1% россиян остается на руках более 70% от зарплаты.

При этом большинство (58%) опрошенных поделились, что детально не следят за расходами, однако понимают, сколько денег тратят и на что. Также 35% респондентов контролируют свои траты, а 7% — вовсе не следят за расходами.

В основном деньги уходят на продукты — об этом заявили 79% участников опроса, 53% назвали оплату ЖКУ наиболее объемной статьей расходов. Следом идут траты на здоровье — 27%, одежду и обувь — 25% и ипотеку — 18%.

Для 13% граждан существенные расходы происходят из-за отпуска, каждый десятый опрошенный упомянул большие расходы на поддержание красоты.

Реже всего среди больших трат респонденты отмечали аренду жилья — 9%, инвестиции и формирование подушки безопасности — 8%, ремонт — 8% и покупку бытовой техники — 5%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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