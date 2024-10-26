Россияне рассказали, что им больше всего не нравится в домовых чатах
Большинство участников домовых чатов — 75% — недовольны регулярными обсуждениями и ссорами между соседями, почти половина (42%) — спамом и открытками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос компании Level Group.
Еще 7% пожаловались на неактуальную и недостоверную информацию, которую никто не проверяет, 14% — на то, что в чатах нет никаких правил общения, и все разговаривают друг с другом так, как захотят.
Кроме этого, 12% респондентов не нравится переход с обсуждения вопросов дома на посторонние темы. При этом 3% россиян не устраивает, что соседи пассивны и не поддерживают их разговоры, и только 2% все устраивает в домовых чатах.
Результаты исследования показали, что 77% россиян регулярно читают сообщения в домовых чатах, но сами туда не пишут. А вот 11% рады пообщаться там, когда есть время. Еще 5% никак не реагируют на чаты, но на всякий случай не выходят из них. Только 3% переписываются с соседями регулярно — на разные темы, 2% — только на темы, касающиеся дома.
Также в компании выяснили, почему россияне вступают в домовые чаты. Чаще всего (43%) они делают это на всякий случай, чтобы не пропустить важную информацию, 42% — чтобы быть в курсе новостей и важных событий. 9% рассказали, что вступили в чат для поддержания добрососедских отношений и участия в жизни дома. Еще 6% сделали это без цели.
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