Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере в январе на 71 миллиард рублей

Дата публикации: 03 фев 2023
Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере в январе на 71 миллиард рублей
Содержание

Сбер выдал почти 16 тыс. кредитов по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» в январе 2023 года на общую сумму более 71,2 млрд рублей. Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% — в количественном выражении и на 60% — в денежном.

Востребованность программ

По программе «Господдержка» в январе этого года граждане взяли ипотеку Сбера на 36 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в январе 2022 года, когда банк выдал кредиты на 20 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» — на 27,7 млрд рублей (в январе прошлого года — на 19,3 млрд рублей). Рост — более 43%.

По «Дальневосточной ипотеке» объём выдач увеличился на 2%: с 5,2 млрд рублей в январе прошлого года до 5,3 млрд рублей в январе текущего года. Что касается «Ипотеки для IT», то объём выдач составил 2,2 млрд рублей (программа была запущена только в мае прошлого года).

Регионы-лидеры по объемам ипотеки

По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в первом месяце 2023 года оформляли жители Москвы (выдано кредитов на 9,5 млрд рублей), Московской области (6,3 млрд рублей), Краснодарского края (5,9 млрд рублей), Санкт-Петербурга (5,3 млрд рублей) и Тюменской области (4,1 млрд рублей). Программы льготной ипотеки продолжают быть востребованными среди россиян.

Итоги по всем программам ипотеки

По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей. Аналитики Домклик отмечают, что по сравнению с 2022 годом показатель практически не изменился — тогда объём выдач составил 175 млрд рублей.

Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека в декретном отпуске: ответы на популярные вопросы
35K
Ипотека для зарплатных клиентов СберБанка: ответы на популярные вопросы
112K
Страховка недвижимости, жизни и здоровья: зачем оформлять и продлевать полис
331K
Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал