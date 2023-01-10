Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы
Новый проект Домклик — альманах домов — поможет подобрать квартиру на вторичном рынке. Вместе с экспертами Домклик определил основные плюсы и минусы разных серий домов, чтобы помочь разобраться в их отличиях и особенностях и сделать лучший выбор. В альманахе представлены описания самых массовых серий многоквартирных домов в столице — П-3, П-44, П-44Т, П-46, П-46М, II-49 и КОПЭ.
На страницах альманаха описаны главные параметры домов: годы строительства, материал стен, количество этажей и квартир на этаже, наличие лифтов и их грузоподъёмность, тип кровли, лестниц, санузлов, мусоропровода, вентиляции, балконов, тепло- и звукоизоляции. Перечислены основные достоинства и недостатки. В планировке квартир зелёным отмечены стены, которые можно снести (несущие показаны красным).
Найти оптимальное жильё на вторичном рынке непросто. Совместно с экспертами мы определили главные плюсы и минусы конкретных серий домов, чтобы помочь пользователям разобраться в отличиях и особенностях. Покупателю нужны ответы на многие вопросы: можно ли сделать перепланировку в такой квартире, будет ли слышно соседей, есть ли грузовой лифт для перевозки мебели, и так далее. Поэтому в нашем альманахе мы собрали ключевые факты о самых популярных домах — их перечень будет планомерно расширяться. Это отличный навигатор для всех, кто выбирает квартиру: очень удобно, наглядно и понятно
Изучить параметры каждой серии дома поможет и мультимедиа-контент: инфографика, реальные фотографии и полезные видео.