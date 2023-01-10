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Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы

Дата публикации: 10 янв 2023
Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы

Новый проект Домклик — альманах домов — поможет подобрать квартиру на вторичном рынке. Вместе с экспертами Домклик определил основные плюсы и минусы разных серий домов, чтобы помочь разобраться в их отличиях и особенностях и сделать лучший выбор. В альманахе представлены описания самых массовых серий многоквартирных домов в столице — П-3, П-44, П-44Т, П-46, П-46М, II-49 и КОПЭ.

На страницах альманаха описаны главные параметры домов: годы строительства, материал стен, количество этажей и квартир на этаже, наличие лифтов и их грузоподъёмность, тип кровли, лестниц, санузлов, мусоропровода, вентиляции, балконов, тепло- и звукоизоляции. Перечислены основные достоинства и недостатки. В планировке квартир зелёным отмечены стены, которые можно снести (несущие показаны красным).

Найти оптимальное жильё на вторичном рынке непросто. Совместно с экспертами мы определили главные плюсы и минусы конкретных серий домов, чтобы помочь пользователям разобраться в отличиях и особенностях. Покупателю нужны ответы на многие вопросы: можно ли сделать перепланировку в такой квартире, будет ли слышно соседей, есть ли грузовой лифт для перевозки мебели, и так далее. Поэтому в нашем альманахе мы собрали ключевые факты о самых популярных домах — их перечень будет планомерно расширяться. Это отличный навигатор для всех, кто выбирает квартиру: очень удобно, наглядно и понятно

Фото эксперта
Алексей Лейпи
управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Изучить параметры каждой серии дома поможет и мультимедиа-контент: инфографика, реальные фотографии и полезные видео.

Узнать, как воспользоваться альманахом домов от Домклик>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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