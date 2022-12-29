Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой в 2023 году
Сбер продолжит принимать заявки на получение льготной ипотеки «Господдержка» в 2023 году. Ранее правительство России продлило действие госпрограммы до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%.
Минимальная ставка по такому жилищному кредиту в Сбере в следующем году составит от 7,3% годовых — на строительство дома и от 7,7% — на покупку дома или квартиры в новостройке.
«Мы поддерживаем решение Правительства РФ продлить эту программу — самую популярную из всех жилищных программ господдержки. Весь год она пользовалась огромным спросом и стимулировала рынок жилой недвижимости в стране. В 2022 году наш объем выдач по "Ипотеке с господдержкой" составил 545 млрд рублей. Более 145 тысяч семей по всей России, от Калининграда до Владивостока, обрели новую крышу над головой, а значит — стабильность и уверенность в будущем».
Первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
По итогам 2022 года «Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 среди клиентов Сбера.