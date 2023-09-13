Россияне назвали лучшие города для спокойной жизни
Наиболее подходящим городом для неспешной жизни россияне назвали Калининград, за который проголосовали 16% участвовавших в опросе из 2900 человек. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
На втором месте расположился Ярославль с 15% голосов, а замыкает тройку лидеров Владимир, набравший 14%. Следом идут туристический курорт Сочи — 13% и Санкт-Петербург — 10%.
В топ-10 также входят Самара, Краснодар и Москва (по 9%). Саратов и Тюмень выбрали по 8% опрошенных.
Им также задали вопрос: Почему вы считаете, что в этом городе (городах) наиболее спокойная жизнь?
Респонденты обосновали свой выбор в рамках нескольких критериев, среди которых 44% отметили размеренный темп жизни и наличие свободного времени, 38% — красивую природу, а 32% участника опроса обратили внимание на небольшую плотность населения.
Размеренный темп жизни, много свободного времени
44%
Красивая природа
38%
Небольшая плотность населения
32%
Добродушные и приветливые люди
30%
Красивые и чистые улицы
23%
Небольшой и компактный город
23%
Невысокий трафик движения на дорогах
20%
Малоэтажная застройка
17%
Другое
16%