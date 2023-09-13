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Новости
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Россияне назвали лучшие города для спокойной жизни

Дата публикации: 13 сен 2023
Россияне назвали лучшие города для спокойной жизни

Наиболее подходящим городом для неспешной жизни россияне назвали Калининград, за который проголосовали 16% участвовавших в опросе из 2900 человек. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

На втором месте расположился Ярославль с 15% голосов, а замыкает тройку лидеров Владимир, набравший 14%. Следом идут туристический курорт Сочи — 13% и Санкт-Петербург — 10%.

В топ-10 также входят Самара, Краснодар и Москва (по 9%). Саратов и Тюмень выбрали по 8% опрошенных.

Им также задали вопрос: Почему вы считаете, что в этом городе (городах) наиболее спокойная жизнь?

Респонденты обосновали свой выбор в рамках нескольких критериев, среди которых 44% отметили размеренный темп жизни и наличие свободного времени, 38% — красивую природу, а 32% участника опроса обратили внимание на небольшую плотность населения.

Размеренный темп жизни, много свободного времени

44%

Красивая природа

38%

Небольшая плотность населения

32%

Добродушные и приветливые люди

30%

Красивые и чистые улицы

23%

Небольшой и компактный город

23%

Невысокий трафик движения на дорогах

20%

Малоэтажная застройка

17%

Другое

16%

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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