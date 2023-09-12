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Новости
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В Забайкалье появится новый город

Дата публикации: 12 сен 2023
В Забайкалье появится новый город

В Забайкальском крае будет спроектирован город площадью 1 тыс. га. Соответствующее соглашение подписали Краевая администрация и ГК «Основа» в рамках Восточного экономического форума.

Речь идет о масштабном проекте ЧИТА 2.0 с инвестициями в 30 млрд рублей на первом этапе реализации. Город будет включать в себя бизнес-кластеры, научно-технические центры, образовательную, медицинскую и спортивную инфраструктуру, а также развлекательные и культурные объекты.

Как отметил руководитель компании «Основа» Александр Ручьев, выбор региона обусловлен несколькими факторами.

«Первое — это ворота в Китай, второе — это креативность, визионерский подход и восприимчивость к новым веяниям губернатора края и его команды. И, наконец, третье — это огромная территория, которая позволяет реализовать новый подход к градостроительству. Участки площадью 100, 200 или 300 га не позволяют раскрыть потенциал этого подхода», — пояснил он.

Ручьев добавил, что предварительная концепция проекта уже вызвала интерес одной из крупнейших китайских строительных компаний.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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