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Россиянам рабочих профессий могут дать право получать земли для строительства домов бесплатно

Дата публикации: 13 апр 2023
Россиянам рабочих профессий могут дать право получать земли для строительства домов бесплатно

Гражданам рабочих профессий в России могут дать право на получение государственных и муниципальных земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) бесплатно. Такой законопроект принят в Госдуме в первом чтении.

Если законопроект будет принят, власти регионов смогут определять перечни рабочих профессий, которые смогут претендовать на землю в безвозмездное пользование и спустя 5 лет бесплатно оформить её в собственность.

Ожидается, что законопроект снизит отток населения, проживающего в малых городах и на сельских территориях, в города и ускорит объемы ИЖС.

Сейчас право получить бесплатную землю под ИЖС или ЛПХ на федеральном уровне имеют многодетные семьи, молодые специалисты, Герои Советского Союза и России, Герои Соцтруда и Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы и некоторые другие категории. На региональном уровне — сироты, инвалиды, ликвидаторы аварии в Чернобыле и другие льготные категории. 

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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