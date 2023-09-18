Россиянам предложили предоставить соцвыплаты для покупки сельского жилья
Граждане России могут получить соцвыплаты для покупки жилья на сельских территориях. О намерении депутатов Госдумы поднять этот вопрос в рамках правительственного часа по развитию агропромышленного комплекса пишут Известия.
«В целях привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность представляется целесообразным рассмотреть вопрос предоставления социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, работающим в сельской местности, в том числе в социальной сфере, и имеющим трех и более детей, а также гражданам, имеющим среднемесячную заработную плату ниже среднего уровня по региону», — приводит газета предложения парламентариев.
Как отмечается в документе, сегодня работники социальной сферы в сельской местности могут получить ипотечный кредит по льготной ставке не более 1% годовых. При этом в основном они получают отказ в выдаче ссуды в связи с низкими доходами.
«Сегодня на селе есть острая проблема нехватки рабочих рук. Чтобы специалисты поехали туда работать, им необходимо создать условия и мотивацию. Прежде всего, одним из них должно стать предоставления жилья», — поясняет первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.
По оценке лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, коренным образом решить кадровую проблему возможно, только создав людям хорошие условия, одним из которых могло бы стать собственное жилье.