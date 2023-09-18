Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

Россиянам предложили предоставить соцвыплаты для покупки сельского жилья

Дата публикации: 18 сен 2023
Россиянам предложили предоставить соцвыплаты для покупки сельского жилья

Граждане России могут получить соцвыплаты для покупки жилья на сельских территориях. О намерении депутатов Госдумы поднять этот вопрос в рамках правительственного часа по развитию агропромышленного комплекса пишут Известия.

«В целях привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность представляется целесообразным рассмотреть вопрос предоставления социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, работающим в сельской местности, в том числе в социальной сфере, и имеющим трех и более детей, а также гражданам, имеющим среднемесячную заработную плату ниже среднего уровня по региону», — приводит газета предложения парламентариев.

Как отмечается в документе, сегодня работники социальной сферы в сельской местности могут получить ипотечный кредит по льготной ставке не более 1% годовых. При этом в основном они получают отказ в выдаче ссуды в связи с низкими доходами.

«Сегодня на селе есть острая проблема нехватки рабочих рук. Чтобы специалисты поехали туда работать, им необходимо создать условия и мотивацию. Прежде всего, одним из них должно стать предоставления жилья», — поясняет первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.

По оценке лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, коренным образом решить кадровую проблему возможно, только создав людям хорошие условия, одним из которых могло бы стать собственное жилье.

Читайте также: Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Свыше 24 тыс. «квадратов» нового жилья построили для сельских жителей Дальнего Востока
893
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
673K
Минсельхоз РФ планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году
6K
Сельская ипотека в 2024 году: ответы на популярные вопросы
46K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
32
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал