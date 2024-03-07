Россиянам повысят социальные пенсии
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 7,5%. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Эти выплаты положены:
- гражданам, у которых нет достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии;
- людям с инвалидностью;
- тем, кто потерял кормильца.
С 1 апреля 2023 года, по данным Социального фонда России, пенсия по старости составляет 7 153 руб., столько же — по потере кормильца. При потере обоих родителей или для детей одинокой матери — 14 306 руб. По инвалидности — варьируется от 6 080 руб. до 17 167 руб.
Кроме этого, с 1 апреля увеличат размер пенсий еще нескольким категориям граждан. Среди них военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, участники ВОВ, граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф.
Как уточняется, мера коснется более 4 млн человек. На эти цели в бюджете заложено около 37,5 млрд руб.