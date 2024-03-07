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Новости
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Россиянам повысят социальные пенсии

Дата публикации: 07 мар 2024
Россиянам повысят социальные пенсии

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 7,5%. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти выплаты положены:

  • гражданам, у которых нет достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии;
  • людям с инвалидностью;
  • тем, кто потерял кормильца.

С 1 апреля 2023 года, по данным Социального фонда России, пенсия по старости составляет 7 153 руб., столько же — по потере кормильца. При потере обоих родителей или для детей одинокой матери — 14 306 руб. По инвалидности — варьируется от 6 080 руб. до 17 167 руб.

Кроме этого, с 1 апреля увеличат размер пенсий еще нескольким категориям граждан. Среди них военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, участники ВОВ, граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф.

Как уточняется, мера коснется более 4 млн человек. На эти цели в бюджете заложено около 37,5 млрд руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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