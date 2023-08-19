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Пенсионеров в России предложили освободить от налога со сдачи квартиры

Дата публикации: 19 авг 2023
Пенсионеров в России предложили освободить от налога со сдачи квартиры

Пенсионеров стоит освободить от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является "второй пенсией"», — cообщил Чернышов.

Он добавил, что дополнительный доход от сдачи недвижимости должен целиком идти владельцу, «как благодарность за труд в течение всей жизни».

Читайте также: Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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