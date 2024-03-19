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Россиянам хотят дать возможность вводить самозапрет на продажу жилья

Дата публикации: 19 мар 2024
Россиянам хотят дать возможность вводить самозапрет на продажу жилья

В Госдуме предложили разрешить россиянам самостоятельно устанавливать запрет на продажу недвижимости. Такую инициативу озвучил член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, пишет ТАСС.

«Предполагается, что запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент по установленной процедуре», — говорится в письме депутата главе Росреестра.

По словам Колунова, в Госдуме готовят законопроект, который должен дополнительно защитить граждан от мошеннических схем, связанных с регистрацией жилья. Депутат попросил руководителя Росреестра Олега Скуфинского оценить необходимость разработки документа. Как предполагается, законопроект даст возможность гражданам устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью.

Колунов добавил, что эта инициатива должна в первую очередь обезопасить пожилых и доверчивых граждан от действий злоумышленников.

При этом у россиян уже есть возможность запретить действия с недвижимостью без их личного участия. После рассмотрения соответствующего заявления в ЕГРН ставится отметка о том, что без владельца жилья нельзя зарегистрировать в том числе переход права собственности. Установить такой запрет можно через МФЦ и «Госуслуги».

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане могут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов.

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Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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