Россиян предупредили о новой схеме обмана с налоговой декларацией
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Заполучить реквизиты они пытаются с помощью ссылки якобы для сдачи налоговой декларации. Об этом сообщили в Центробанке.
Схема работает так: злоумышленники пишут гражданам на электронную почту под видом сотрудников налоговой и требуют сдать декларацию на доходы. Для этого пользователь должен перейти по специальной ссылке, а на открывшейся странице — ввести личные данные и реквизиты банковской карты (якобы для идентификации налогоплательщика).
На самом же деле, отмечает ЦБ, мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги. Помимо прочего, полученные личные данные они могут использовать для того, чтобы обмануть снова.
В Центробанке советуют не переходить по ссылкам в письме и не указывать такого рода информацию. «Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — говорится в сообщении.
Регулятор напоминает, что о неуплаченных налогах можно узнать с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.