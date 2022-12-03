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Программа социальной газификации стала бессрочной

Дата публикации: 03 дек 2022
Программа социальной газификации стала бессрочной

Программа социальной газификации, в рамках которой можно бесплатно подвести газ на участок, стала бессрочной. Кроме того, её действие теперь распространяется на медицинские и образовательные организации. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Что такое программа социальной газификации

С помощью данной программы можно бесплатно подключить к газу дома, в которых он ещё не проведен. При этом газовое оборудование должно использоваться для личных нужд — приготовление пищи, индивидуальное отопление.

Бесплатно подвести газ на участок могут собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения газа по программе и узнать, какая газораспределительная организация отвечает за подведение бесплатного газа к участку, можно на официальном сайте единого оператора газификации. 

В рамках программы прокладка газовых труб осуществляется только до границ земельного участка. Проводку газа в границах участка и подключение оборудования собственники оплачивают самостоятельно.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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