Россиян научат правильно тратить деньги на специальной платформе
Новая платформа финансовой грамотности станет доступна для россиян в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Консультационного центра «Дом.РФ» Михаила Ковалева.
«Платформа сейчас трансформируется. Мы концептуально меняем ее под новые целевые аудитории и новый формат взаимодействия. <...> Запуск версии 2.0 мы планируем в марте», — рассказал он.
По его словам, новая стратегия разрабатывается на период до 2030 года и предполагает переход к финансовой культуре. Речь идет о разделении целевой аудитории на группы: школьники, студенты и взрослые. Для каждой прослойки планируется сформировать поведенческие шаблоны и стимулирующую систему.
Кроме того, госструктура вместе с Минпросвещения собирается обсудить возможность получения дополнительных баллов или льгот при поступлении в вузы для участников платформы.