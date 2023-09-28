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Новости
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Россиян научат правильно тратить деньги на специальной платформе

Дата публикации: 28 сен 2023
Россиян научат правильно тратить деньги на специальной платформе

Новая платформа финансовой грамотности станет доступна для россиян в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Консультационного центра «Дом.РФ» Михаила Ковалева.

«Платформа сейчас трансформируется. Мы концептуально меняем ее под новые целевые аудитории и новый формат взаимодействия. <...> Запуск версии 2.0 мы планируем в марте», — рассказал он.

По его словам, новая стратегия разрабатывается на период до 2030 года и предполагает переход к финансовой культуре. Речь идет о разделении целевой аудитории на группы: школьники, студенты и взрослые. Для каждой прослойки планируется сформировать поведенческие шаблоны и стимулирующую систему.

Кроме того, госструктура вместе с Минпросвещения собирается обсудить возможность получения дополнительных баллов или льгот при поступлении в вузы для участников платформы.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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