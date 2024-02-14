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Россиян хотят обязать пускать в квартиру газовщиков

Дата публикации: 14 фев 2024
Россиян хотят обязать пускать в квартиру газовщиков

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает владельцев жилья пускать специалистов для проверки и ремонта газового оборудования.

Это также касается и проживающих в квартирах по договорам социального найма.

Если они откажутся это сделать, обслуживающая организация, как предполагается, сможет добиваться доступа в жилье через суд. Последний, в свою очередь, должен рассмотреть такое заявление в течение 12 дней с момента его подачи.

При этом, по закону, гражданские дела, каким является и это, рассматривают в срок до двух месяцев, если они не входят в список исключений. То есть авторы документа предлагают ввести сокращенные сроки.

В России за отказ пустить газовщика для техобслуживания и ремонта установлены штрафы — они прописаны в КоАП. Для граждан штраф составляет 1-2 тыс. руб.

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Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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