Россиян хотят обязать пускать в квартиру газовщиков
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает владельцев жилья пускать специалистов для проверки и ремонта газового оборудования.
Это также касается и проживающих в квартирах по договорам социального найма.
Если они откажутся это сделать, обслуживающая организация, как предполагается, сможет добиваться доступа в жилье через суд. Последний, в свою очередь, должен рассмотреть такое заявление в течение 12 дней с момента его подачи.
При этом, по закону, гражданские дела, каким является и это, рассматривают в срок до двух месяцев, если они не входят в список исключений. То есть авторы документа предлагают ввести сокращенные сроки.
В России за отказ пустить газовщика для техобслуживания и ремонта установлены штрафы — они прописаны в КоАП. Для граждан штраф составляет 1-2 тыс. руб.