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Пределы роста цен на ЖКУ в 2024-2028 годах утвердили в России

Дата публикации: 14 нояб 2023
Пределы роста цен на ЖКУ в 2024-2028 годах утвердили в России

Правительство России ввело ограничения на рост цен за коммунальные услуги в 2024-2028 годах. Информация следует из распоряжения кабмина.

Со второй половины 2024 года максимальный рост цен будет ограничен в зависимости от региона. Так, в Москве стоимость услуг ЖКХ смогут повысить не более чем на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, в Московской и Ленинградской областях на 10,7% и 10,2% соответственно. Омская область сможет увеличить цены на 14%, республика Северная Осетия (Алания) — на 13,7%, республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.

Также документ определяет пределы отклонения от ограничений в отдельных муниципалитетах. Нулевое значение установлено в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО. А в Смоленской области отклонение может достигать 9,8%.

Как отметили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), ограничивающий механизм призван сдержать рост тарифов на ЖКУ.

«ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в ФАС добавили, что кабмин наделил территориальные органы службы полномочиями по проверке тарифов.

«При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю», — отметили в ведомстве.

По оценке директора института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова, в среднем по стране повышение платы за ЖКУ на 2024 год ограничено 9,8%.

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Законы и регулирование рынка
Оплата ЖКХ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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