Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
3K

Российским банкам увеличат лимиты по IT-ипотеке

Дата публикации: 06 фев 2024
Российским банкам увеличат лимиты по IT-ипотеке

Министерство финансов России согласилось расширить лимиты для банков по льготной программе «Ипотека для IT». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Минцифры уже подготовили соответствующий проект постановления правительства.

Читайте также: Новые условия выдачи льготной ипотеки

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
На какой срок выгоднее брать ипотеку
37K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
673K
Максимальную сумму кредита по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке» хотят увеличить
1K
Условия выдачи «Арктической ипотеки» хотят изменить
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал