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Российским банкам увеличат лимиты по IT-ипотеке
Дата публикации: 06 фев 2024
Министерство финансов России согласилось расширить лимиты для банков по льготной программе «Ипотека для IT». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в Минцифры уже подготовили соответствующий проект постановления правительства.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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