Максимальную сумму кредита по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке» хотят увеличить
Правительство России повысит до 9 млн руб. максимальный размер кредита по программам «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» для покупки жилья в моногородах. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
При этом квартира или дом с земельным участком должны быть на вторичном рынке, а площадь помещения превышать 60 кв. м.
Сейчас максимальную сумму в 9 млн руб. в рамках этих программ можно получить на приобретение недвижимости на первичном рынке или строительство жилого дома, если их площадь свыше 60 кв. м. Также если планируется строительство жилого дома по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».
«Обеспечить в ходе реализации программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" увеличение до 9 млн. руб. максимального размера жилищного кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 кв. м», — говорится в тексте поручений.
Сделать это правительству нужно до 1 марта.
Среди моногородов в ДФО, например, такие, как Арсеньев, Дальнегорск, Спасск-Дальний, в Арктической зоне — Северодвинск, Кировск и Мончегорск.
Кроме этого, Путин поручил определить стоимость 1 кв. м жилья, которая учитывается при выдаче кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке», исходя из «объективно складывающейся рыночной цены жилья в Арктической зоне».
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что ограничения по стоимости «квадрата» жилья для получения «Арктической ипотеки» планируется снять. Вопрос о том, как это сделать, будет решен в ближайшие три месяца.