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Новости
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Российские власти думают над новой схемой строительства жилья на деньги дольщиков

Дата публикации: 08 фев 2024
Российские власти думают над новой схемой строительства жилья на деньги дольщиков

Минстрой России подготовит варианты финансирования строительства жилья, которые могли бы стать альтернативой эскроу-счетам. Об этом пишут «Ведомости».

При разработке предложений ведомству в том числе нужно «предусмотреть возможность создания объектов социальной инфраструктуры» (школ, детсадов, поликлиник). Такое поручение Минстрой получил по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он должен представить варианты до 1 июня.

Как уточнил один из участников заседания, речь идет о том, что наряду с действующим механизмом эскроу-счетов могут запустить и другой.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации.

Предполагается, что девелоперам могут разрешить строить сразу на деньги дольщиков — если они будут создавать или реконструировать соцобъекты. Но такое разрешение дадут только под гарантии региональных бюджетов.

Собеседник издания считает, что такая схема будет востребована в регионах, где не хватает социальных объектов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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