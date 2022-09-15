Росреестр третий месяц отмечает рост ипотеки в Москве
В августе 2022 года число ипотечных сделок в столице выросло на 14,6%, показатель увеличивается третий месяц подряд. С мая число зарегистрированных ипотек выросло почти на 57%, а количество сделок с квартирами в московских новостройках только за июль прибавилось на треть.
На рынке недвижимости снова активно
И это стало хорошей тенденцией. При этом тренд заметен как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.
Столичным управлением Росреестра в августе 2022 года зарегистрирован 9 261 договор ипотечного жилищного кредитования. Это на 14,6% больше, чем в июле. И хотя август этого года «проиграл» на 13,8% августу успешного для рынка 2021-го, эксперты видят обнадеживающий сигнал для всех участников рынка. Начиная с мая, когда этот сегмент очнулся после весенней «депрессии», ежемесячный прирост составляет около 16%. И августовский показатель стал максимальным.
Всего с начала года Росреестр зарегистрировал в Москве 69 590 ипотечных договоров при покупке квартир. По сравнению с данными января-августа пандемийного 2020 года это на 21,4% больше (тогда было совершено 57 337 сделок с участием ипотеки).
Льготные программы и падение ставки
Безусловной поддержкой при покупке квартир остается программа льготного кредитования в Москве, которая в последние месяцы значительно расширилась за счет выгодных предложений со стороны банков и застройщиков: одни существенно увеличивают возрастной диапазон заемщиков и сроки выплаты кредитов, другие выходят на рынок с новыми форматами квартир, подкрепляя спрос интересными скидками, объясняет руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Москва лидирует среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в августе достиг 40,1 млрд рублей, это рекордный показатель с июля 2021 года и 30,5% от общероссийского объема льготной ипотеки.
«Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму около 600 млрд рублей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Тренд на оживление и рост рынка объясняется несколькими факторами. В июле Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 8%, и не исключено, что очередное снижение ставки случится осенью этого года. Кроме того, создаются льготные ипотечные продукты, которые охватывают новые категории покупателей жилья.
Среди них, например, IT-ипотека. По данным Минцифры России, за первые два месяца действия программы россияне подали около 12 тыс. заявок на получение льготных кредитов. По прогнозам специалистов, до конца 2022 года в рамках этой льготной программы будет выдано порядка 10 тыс. кредитов.
Востребованность льготных программ
Согласно анализу ипотечных сделок Домкликза август, востребованность льготных программ (Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека) остается на высоком уровне. Доля сделок на льготных условиях по всем регионам около 25,5% (в июле — 26,3%), но максимальная, как и в прошлом месяце, приходится на крупнейшие регионы страны — Санкт-Петербург (48,5%), Москву (40,9%), Краснодарский край (39%). При этом программа Господдержкипо-прежнему является доминирующей по отношению к другим льготным программам.