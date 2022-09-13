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Около 4 млн «квадратов» жилья сдано в Москве с начала года

Дата публикации: 13 сен 2022
Около 4 млн «квадратов» жилья сдано в Москве с начала года
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С января по август 2022 года в Москве введено 3,9 млн кв. м жилой недвижимости, что составляет 87% от годового плана. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Округа-лидеры по вводу нового жилья

Первое место по вводу жилья в столице занял Западный административный округ, где с начала года введено 14 объектов общей жилой площадью 430,5 тыс. кв. м. На втором месте Южный административный округ, где построили и сдали 405,3 тыс. кв. м жилья. Третье место у Юго-Восточного административного округа — 346 тыс. кв. м. Рядом с новыми домами возводятся образовательные, медицинские и спортивные объекты.

Работа по нацпроекту

С октября 2018 года в России реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Среди его ключевых задач — обеспечение россиян доступным жильем и повышение качества среды проживания. С 2018 года в Москве в рамках проекта построено более 25 млн кв. м жилой недвижимости. Причем в столице застройщики следуют принципам комплексного развития: вместе с жилыми домами возводится социальная и транспортная инфраструктура.

Как изменились тренды в августе

Согласно исследованию Домклик, в отличие от регионов, в Москве у покупателей новостройки популярнее, чем вторичное жилье. Такой тренд объясняется лучшей осведомленностью жителей столицы о существующих льготных программах, а также более широким распространением скидок от застройщиков. За год средний размер скидок в Москве вырос в 2,5 раза.

По данным газеты «Коммерсантъ», дисконт на первичное жилье достигает 25%. Поэтому не удивительно, что в августе Москва осталась в лидерах по количеству выданных ипотечных кредитов — около 4,8 тыс. На втором месте Московская область (~4,7 тыс.) и Санкт-Петербург (~3,3 тыс.).

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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