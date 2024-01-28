Росреестр назвал среднюю стоимость квартиры в Москве
Жилье в московских новостройках во втором полугодии 2023-го в среднем стоило 14,6 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022-го цена снизилась на 2,3 млн руб. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
«Во втором полугодии 2023 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке Москвы составила 14,6 млн руб. Разница в 760 тыс. руб. (-5%) к показателю января-июня прошлого года, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года цена изменилась на 2,3 млн руб. (-13,5%)», — говорится в сообщении.
При этом за три года стоимость изменилась еще более существенно: 20 млн руб. в 2021-м против 14,6 млн руб. по итогам 2023-го.
Как отметили в Росреестре, покупатели переориентировались с крупногабаритного жилья на компактные квартиры, что и сказалось на средней цене сделки. Самый популярный метраж в новостройках — до 38 кв. м, на втором месте квартиры до 78 кв. м.