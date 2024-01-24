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Число сделок с эскроу в Москве в 2023 году стало рекордным

Дата публикации: 24 янв 2024
Число сделок с эскроу в Москве в 2023 году стало рекордным

Жители Москвы оформили в Росреестре 154,7 тыс. договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов в прошлом году, это максимум с момента их введения. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«Учитывая рекорды по числу зарегистрированных сделок первичной недвижимости в 2023 году, закономерным стало и увеличение числа ДДУ с применением эскроу-счетов в 1,5 раза за год. По итогам 12 месяцев доля таких сделок составила 93% — это наивысшее годовое значение за все время действия проектного финансирования», — отметил руководитель управления Игорь Майданов.

В 2023 году таких сделок было на 49% больше, чем в 2022-м (103,6 тыс.). Также результат на 56% превысил значения 2021 года (98,8 тыс.)

В декабре 2023-го управление зарегистрировало 18,1 тыс. договоров с применением эскроу-счетов. Это 96% от общего их числа на первичном рынке жилья.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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