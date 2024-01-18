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Новости
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Число ипотечных сделок в Москве достигло максимума за 15 лет

Дата публикации: 18 янв 2024
Число ипотечных сделок в Москве достигло максимума за 15 лет

Свыше 136 тыс. ипотечных договоров на «первичку» и «вторичку» оформили в 2023 году жители Москвы в Росреестре, это самый высокий показатель за последние 15 лет. Об этом сообщает столичное управление ведомства.

«С января по декабрь 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 136 208 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости», — говорится в сообщении.

По сравнению с 2022 годом число зарегистрированных договоров увеличилось на 25,6%, к 2021-му рост составил 6,7%. Как отмечается, в декабре 2023 года управление оформило 9,6 тыс. ипотечных кредитов, это на 4,4% меньше, чем в ноябре (10,1 тыс.)

По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, с конца третьего квартала прошлого года рынок ипотечного кредитования в столице снижает темпы.

«После августовского пика с сентября прошлого года каждый месяц число зарегистрированных ипотечных кредитов снижалось в среднем на 9%. При этом показатель за год, как и прогнозировалось, стал рекордным за последние 15 лет», — приводятся на сайте управления слова Майданова.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году рекордно вырос спрос на «вторичку». Число сделок купли-продажи такого жилья увеличилось на 31,9% по сравнению с 2022-м, достигнув почти 175 тыс.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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