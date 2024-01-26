Аналитики Домклик составили карту стоимости аренды квартир в Москве
Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды в Москве и определил стоимость аренды жилья в различных районах Москвы в январе 2024 года. Эксперты выяснили, что минимальные арендные ставки отмечаются в Щаповском поселении (Троицкий округ), а самые дорогие предложения – в Пресненском районе (Центральный округ). Дополнительно аналитики оценили изменение объема предложения за последние полгода.
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали объявления о сдаче квартир в аренду в Москве (данные Домклик по состоянию на январь 2024 года). Для каждого района столицы была посчитана медианная стоимость аренды квадратного метра. Эксперты также определили стоимость аренды стандартной квартиры: произведение стоимости аренды квадратного метра и площади стандартной квартиры (35 кв. м).
Дополнительно эксперты определили, как объем предложения изменился с сентября 2023 года.
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Где сдают наиболее бюджетные квартиры
Самые низкие арендные ставки отмечаются в одном из самых удаленных округов Москвы – Троицком. Здесь медианная стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв.м.) колеблется от 24 до 29 тыс. рублей. Среди районов лидируют Щаповское поселение (24,3 тыс. руб. в месяц), Троицк (26,7 тыс. руб.) и Новофёдоровское поселение (28,7 тыс. руб.).
В то же время Троицкий округ отличается довольно ограниченным объемом предложения: количество объявлений не превышает 1% от всего объема предложения арендного жилья в Москве. При этом более чем в половине районов и вовсе отсутствуют объявления.
Несмотря на большой разброс цен (26-50 тыс. рублей), в Новомосковском округе также можно найти районы с довольно низкими ценами на аренду жилья. Меньше всего долгосрочная аренда стоит в Щербинке (25,6 тыс. руб.), Воскресенском поселении (32,9 тыс. руб.) и Десёновском поселении (35 тыс. руб.).
В Новомосковском округе представлен более широкий ассортимент квартир: объем предложения арендного жилья в совокупности составляет 5,8% от всех предложений в столице. При этом большинство выставленных лотов относится к Сосенскому поселению: в районе сконцентрировано около 2,9% от всех объявлений по Москве. Аналитики добавляют, что Сосенское поселение занимает шестое место по объему предложения среди московских районов – впереди только районы Центрального и Западного округа.
Низкая стоимость аренды также отмечается в восточных и южных районах столицы, вплотную примыкающих к МКАД или расположенных неподалеку: арендная ставка не превышает 35 тыс. рублей в месяц. Выгодные лоты предлагаются в Лосиноостровском районе (30,5 тыс. руб., СВАО), Бирюлёво Западном (31,2 тыс. руб., ЮАО), Перово (31,7 тыс. руб., ВАО), Косино-Ухтомском (32 тыс. руб., ВАО), Выхино-Жулебино (33,8 тыс. руб., ЮВАО).
Где сдают наиболее дорогие квартиры в Москве
Наиболее дорогие варианты аренды находятся в Центральном округе: медианная стоимость квартиры площадью 35 кв.м. варьируется от 57 до 102 тыс. рублей. Самыми дорогими районами Центрального округа стали Пресненский (101,5 тыс. руб.), Хамовники (87,5 тыс. руб.), Арбат и Замоскворечье (по 80,6 тыс. руб.), а также Якиманка (77,1 тыс. руб.) и Тверской (75,7 тыс. руб.).
В Центральном округе предлагается наибольшая доля арендуемых квартир – 43,2% от всего объема предложения в Москве.
Высокая стоимость аренды также фиксируется в районах около Третьего транспортного кольца. К ним относятся Беговой (88,5 тыс. руб., САО), Донской (87,5 тыс. руб., ЮАО), Даниловский (78,5 тыс. руб., ЮАО), Филёвский парк (77,4 тыс. руб., ЗАО). Единственное исключение – район Крылатское (81,7 тыс. руб., ЗАО), расположенный рядом с МКАД.
Согласно данным наших аналитиков, за прошедшие шесть месяцев объем предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18%. То есть, можно сказать, что спрос на аренду не снижается. При этом наиболее заметное изменение объема предложения отмечается в центре столицы. Так, за последние полгода две трети снятых объявлений относятся к Центральному административному округу.
Востребованность центральных районов Москвы объясняется не только развитой транспортной инфраструктурой и близостью учебных заведений и офисных центров, но и самой структурой предложения. Так, в центре столицы объем предложения больше и разнообразнее по сравнению с отдаленными районами.
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