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Роботы-юристы одобряют 80% ипотечных сделок Сбера

Дата публикации: 08 июн 2023
Роботы-юристы одобряют 80% ипотечных сделок Сбера

В Сбере 80% сделок в ипотеке уже одобряется роботом-юристом от Домклик, а к концу 2023 года этот показатель достигнет 90%.

Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь», который прошел в ТАСС.

Робот-юрист — это алгоритм, который проверяет все обременения и право притязания по объекту недвижимости, а также законность перехода права собственности от продавца к покупателю.

Сегодня робот-юрист помогает оптимизировать работу человека-юриста в банке, благодаря чему срок выхода клиентов на сделку сократился с четырех дней до двух.

Сейчас проверка одного объекта недвижимости у робота-юриста в среднем занимает 1,5 минуты.

«В будущем мы планируем передать этого робота партнерам Домклик, так что предварительное одобрение объекта будет на их стороне. Это поможет ускорить выдачу ипотеки клиентам Сбера», — подчеркнул Дмитрий Чернов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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