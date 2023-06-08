Роботы-юристы одобряют 80% ипотечных сделок Сбера
В Сбере 80% сделок в ипотеке уже одобряется роботом-юристом от Домклик, а к концу 2023 года этот показатель достигнет 90%.
Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь», который прошел в ТАСС.
Робот-юрист — это алгоритм, который проверяет все обременения и право притязания по объекту недвижимости, а также законность перехода права собственности от продавца к покупателю.
Сегодня робот-юрист помогает оптимизировать работу человека-юриста в банке, благодаря чему срок выхода клиентов на сделку сократился с четырех дней до двух.
Сейчас проверка одного объекта недвижимости у робота-юриста в среднем занимает 1,5 минуты.
«В будущем мы планируем передать этого робота партнерам Домклик, так что предварительное одобрение объекта будет на их стороне. Это поможет ускорить выдачу ипотеки клиентам Сбера», — подчеркнул Дмитрий Чернов.
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