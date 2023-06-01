Аналитики Домклик изучили спрос на инклюзивную Семейную ипотеку
В конце 2019 года произошло одно из важнейших изменений в программе Семейная ипотека: она расширилась на семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья и не достигшего 18 лет на момент оформления кредита.
Ко Дню защиты детей аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на Семейную ипотеку среди таких семей, а также составили портрет заемщиков в 2023 году.
Насколько востребована Семейная ипотека среди семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
На графике выше представлена динамика сделок, заключенных семьями с детьми с инвалидностью по программе Семейная ипотека. В течение последних трех лет спрос на нее остается стабильным. Если за 2021 год заемщики получили более 2 тыс. кредитов, то в 2022 году их число составило 2,7 тыс. За первые пять месяцев 2023 года параметр превысил 1,2 тыс. выдач.
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В то же время, несмотря на положительную динамику выдач, эксперты наблюдают снижение доли семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве заемщиков по Семейной ипотеке: с 2021 года относительный показатель уменьшился с 5,5% до 2%.
Аналитики Домклик объясняют это двумя этапами расширения условий Семейной ипотеки, которые обеспечили приток дополнительных категорий заемщиков:
1 этап. В середине 2021 года Семейная ипотека стала доступной для семей с одним ребенком, родившимся после 2017 года. В итоге доля кредитов, выданных семьям с детьми с инвалидностью, уменьшилась с 5-6% (первое полугодие 2021 года) до 3-4% (с III квартала 2021 года до IV квартала 2022 года).
2 этап. В конце 2022 года ипотеку получили семьи, имевшие двух и более несовершеннолетних детей. В результате доля семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сократилась до 1-2% в структуре заемщиков.
«С 2021 года востребованность Семейной ипотеки среди семей, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, не снижается. Стабильность спроса поддерживается, в том числе, благодаря большому количеству электронных сервисов Сбера, которые позволяют дистанционно отслеживать все этапы сделок с недвижимостью — от оформления ипотеки до погашения кредита», — комментируют аналитики Домклик.
Портрет заемщиков: семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
За последние три года портрет семей, где есть хотя бы один ребенок с ограниченными возможностями здоровья, не претерпел существенных изменений: как и ранее, в 2023 году среди заемщиков преобладают родители, состоящие в браке (71%).
В 2023 году среди семей с детьми с инвалидностью и оформивших Семейную ипотеку, по-прежнему доминируют те, которые воспитывают одного ребенка (55,3%). Далее идут семьи с двумя детьми (33,5%). При этом средний возраст первого ребенка в семье составляет примерно 11 лет, а второго — 3 года.
В топе регионов, где отметилось наибольшее количество выдач семьям с детьми с инвалидностью, в основном фигурируют столичные субъекты РФ, а также крупнейшие регионы с городами-миллионниками.
Первое место принадлежит Москве (8,5%), второе — Краснодарскому краю (6,7%), а третье — Московской области (6,5%).
Аналитики Домклик полагают, что такое распределение выдач обосновано большей осведомленностью жителей этих регионов о существующих льготных программах: в этих регионах отмечается высокий процент сделок и по другим льготным программам.