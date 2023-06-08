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Домклик зафиксировал рекорд по среднесуточному количеству заявок на ипотеку

Дата публикации: 08 июн 2023
Домклик зафиксировал рекорд по среднесуточному количеству заявок на ипотеку

В мае 2023 года в Сбере был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку. По данным Домклик, в этом месяце было подано в среднем 19 тыс. заявок в день. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в 2 раза.

C января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%. Об этом рассказал исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь», который прошел в пресс-центре ТАСС.

Где выдано больше всего жилищных кредитов

По данным Домклик, больше всего жилищных кредитов в мае выдано в следующих регионах и городах:

  • Москва — 35,1 млрд рублей;
  • Московская область — 33,8 млрд рублей;
  • Краснодарский край — 21,6 млрд рублей;
  • Санкт-Петербург — 20,4 млрд рублей;
  • Тюменская область — 18,4 млрд рублей.

Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется вторичное жилье (доля в выдачах — 61%), на втором месте — новостройки (33%).

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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