Домклик зафиксировал рекорд по среднесуточному количеству заявок на ипотеку
В мае 2023 года в Сбере был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку. По данным Домклик, в этом месяце было подано в среднем 19 тыс. заявок в день. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в 2 раза.
C января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%. Об этом рассказал исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь», который прошел в пресс-центре ТАСС.
Где выдано больше всего жилищных кредитов
По данным Домклик, больше всего жилищных кредитов в мае выдано в следующих регионах и городах:
- Москва — 35,1 млрд рублей;
- Московская область — 33,8 млрд рублей;
- Краснодарский край — 21,6 млрд рублей;
- Санкт-Петербург — 20,4 млрд рублей;
- Тюменская область — 18,4 млрд рублей.
Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется вторичное жилье (доля в выдачах — 61%), на втором месте — новостройки (33%).