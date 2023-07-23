Эксперт назвал 5 самых частых ошибок, которые совершают продавцы недвижимости в спешке
Люди в кризисных ситуациях могут принимать необдуманные и рискованные решения. В сделках с недвижимостью это может обернуться потерей миллионов рублей и иметь другие катастрофические последствия.
Эксперт по недвижимости Феликс Альберт рассказал, чего категорически нельзя делать продавцам недвижимости в состоянии паники.
Не корректировать цену в зависимости от спроса
Когда вы выставляете недвижимость в рекламу, рынок обязательно дает обратную связь — это наличие или отсутствие просмотров объявления, добавление его в «Избранное», затем — звонки от потенциальных покупателей, и в конце — просмотры объекта и предложения о покупке. Если этого не происходит, глупо сидеть и ждать, что вдруг что-то поменяется. Этого «вдруг» не бывает.
Нужно начинать корректировать цену, потому что единственная причина, по которой покупатели не звонят, не добавляют объявление в «Избранное» и не приходят смотреть объект — это, с их точки зрения, слишком высокая цена. На рынке, который растет, цену можно не корректировать. То есть, если вы поставили цену дороже рынка, через полгода рынок дорастет до вашей цены, и вы выйдете на сделку.
А если рынок снижается, то без корректировки цены ожидания покупателей начинают расходиться с вашими. Какой смысл рекламировать такой объект? Смысл его держать на рынке?
Рынок вам уже дал обратную связь — дорого. Поэтому корректируйте цену до тех пор, пока не найдется тот покупатель, который будет готов купить именно эту квартиру по этой цене.
Другой сценарий — стараясь продать квартиру как можно быстрее, продавцы иногда сразу дают неоправданно большую скидку порой вполовину от стартовой цены. Но разумное снижение — не больше 10-20% от рыночной стоимости недвижимости.
Не выписываться из квартиры при продаже по доверенности
Некоторые паспортные столы снимают с регистрации по доверенности, некоторые — нет и требуют личного присутствия прописанного человека. Связано это вот с чем. Есть трактовка, что нотариальная доверенность распространяется только на имущественные права. То есть вы не можете жениться или выйти замуж по доверенности. Так же как и прописка — это неимущественное право.
Соответственно паспортный стол имеет право расценивать это как полномочие на отказ в снятии с регистрационного учета. А наличие регистрационного учета означает, что человек имеет право жить даже в проданной квартире. Для покупателя это — серьезный риск. Поэтому до того, как вы решили оформить довнренность на продажу и уехать, — нужно сняться с учета. В течение трех месяцев вы имеете право никуда не прописываться, при том, что квартира будет более привлекательной для покупки.
Подробнее о том, как выписаться из квартиры
Подарить квартиру для последующей продажи
Иногда при срочном переезде собственник не оставляет доверенность на распоряжение имуществом, а дарит ее кому-либо из близких людей для последующей быстрой продажи.
Это совершенно невыгодно. Если в дарите квартиру не близкому родственнику, одаряемому придется заплатить налог 13% от кадастровой стоимости недвижимости. А чтобы не платить налог при продаже квартиры, новым собственникам придется подождать еще от 3 до 5 лет, чтобы не платить налог на продажу имущества.
Подробнее про особенности дарения недвижимости
Продавать квартиру по переуступке
На сегодняшнем рынке недвижимости — это не самая хорошая стратегия. Выгоднее дождаться, когда дом будет сдан в эксплуатацию. Мало того, что вы заплатите 13% налога при продаже имущества, вы потеряете значительную сумму — цена при продаже по переуступке будет ниже на 10-30% от цены в уже сданной новостройке. И какой смысл?
При определении цены ориентироваться на соседей
Например, ваши соседи выставили квартиру по завышенной цене и не могут ее продать, а вы делаете ровно то же самое и, конечно, квартира не продается. Что делать? Найти проданные квартиры в той же локации, проиндексировать их относительно давности продажи — если они проданы год назад, то индексируете в плюс, если в условном марте этого года, то в минус. И ставите цену, по которой сделка проходила.
Или можете воспользоваться сервисом бесплатной оценки недвижимости от Домклик. При определении цены, алгоритм сравнивает вашу квартиру с похожими вариантами в объявлениях на Домклик и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке. Это логично, потому что это та цена, по которой был найден покупатель. И нелогично ориентироваться на еще не проданные квартиры, которые еще не нашли своего покупателя.
Также важно помнить, что в стрессовой ситуации можно и нужно обращаться за помощью к профессионалу. Опытный риелтор всегда будет на вашей стороне: поможет оценить ситуацию и в итоге принять верное решение.
Подробнее о том, как выбрать риелтора