Рекордный за 9 лет объем выдачи ипотеки зафиксировали в России
Объем выдачи ипотеки в России вырос на 31,5% в августе по сравнению с июлем, до 860,3 млрд рублей, что является максимальным месячным результатом за 9 лет ведения статистики. Соответствующие данные следуют из мониторинга агентства Frank RG, передает ТАСС.
Что касается количественного выражения, объем выдачи за прошедший месяц увеличился на 28,1% сравнительно с июлем. Эксперты объясняют такую тенденцию желанием граждан оформить ипотеку по прежним процентным ставкам.
Отмечается, что суммарно за 2023 год выдано почти на 70% ипотечных кредитов больше, чем за январь-август 2022 года. По информации агентства, средний размер выдаваемого ипотечного кредита продолжает медленный рост 3 месяц подряд: +2,7% в августе (3,97 млн рублей) по отношению к июлю.
Ранее Домклик назвал средний размер первоначального взноса по ипотеке, который в августе 2023 года составил 30,5% от стоимости недвижимости, то есть 1,6 млн рублей.