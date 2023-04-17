Рекордные объёмы ипотеки на ИЖС и рост интереса к первичке — новая аналитика Домклик за март 2023
Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за март 2023 года и выяснили, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости.
В преддверии начала дачного сезона эксперты зафиксировали рост спроса на индивидуальное жилищное строительство: доля этого сегмента в общем количестве сделок увеличилась до 4,3%. Было выдано около 4,4 тыс кредитов на сумму около 19 млрд рублей — это абсолютный рекорд за все время.
Следствием повышения интереса к льготным ипотечным программам стало видимое изменение структуры выдач: по стране фиксируется увеличение доли сделок по покупке недвижимости на первичном рынке с 23% до 26%. Перетекание спроса на рынок строящегося жилья отмечается в большинстве субъектов РФ и в отдельных регионах достигает 10% (в Республике Тыва, Астраханской и Воронежской областях).
Рост востребованности первичного жилья наблюдается и в крупнейших мегаполисах. Например, в Ростовской области доля сделок увеличилась на 7%, в Челябинской области — на 6%, в Москве — на 5%.
По мнению аналитиков Домклик, смещение покупательского внимания также может быть вызвано эффектом «вымывания» выгодных предложений на вторичном рынке жилья. Например, на московском рынке вторичной недвижимости количество предложений уменьшилось на 20%, при этом расхождение между параметрами покупаемых и предлагаемых квартир довольно значительное: различие в средней стоимости малогабаритного жилья — около 2-3 млн, крупногабаритного — более 7 млн.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик
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