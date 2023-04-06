Аналитики Домклик назвали самые дорогие и самые доступные направления Московской области для покупки загородного дома
Эксперты изучили объявления на Домклик и рассказали, сколько стоит обычный загородный дом весной 2023 года в пригородах Москвы. Аналитики также проанализировали изменения, которые произошли за прошедший год, и выделили ключевые тренды рынка столичной загородки. Результаты исследования представлены в виде тепловой карты стоимости и графика с динамикой цен и количеством объявлений.
Как считали аналитики
Эксперты аналитического центра Домклик изучили объявления о продаже загородных домов на Домклик, актуальные на середину марта 2023 года. Для каждого населенного пункта в Подмосковье они рассчитали медианную стоимость стандартного загородного дома площадью 180 кв. м. Результаты расчетов представлены в виде тепловых карт стоимости.
Отметим, что учитывались города областного подчинения с административной территорией, города областного подчинения без административной территории, посёлки городского типа областного подчинения с административной территорией и закрытые административно-территориальные образования. Кроме того, учитывалось количество объявлений о продаже по населенному пункту: данные приводятся только в случае достаточного количества предложений — более 10.
Где в Подмосковье продаются самые дорогие загородные дома
Согласно данным Домклик на середину марта, самая дорогостоящая загородная недвижимость располагается в западном направлении от Москвы. Городами-лидерами являются Одинцово — 41 млн рублей, Красногорск — 36 млн, Истра — 33 млн, Краснознаменск — 21 млн. Это медианная стоимость загородного дома площадью 180 кв. м.
Другим направлением, где также представлено множество предложений о продаже элитной загородной недвижимости, является север Московской области. Наиболее дорогостоящие лоты представлены в Мытищах — 21 млн рублей, Королеве — 20 млн, Долгопрудном — 19 млн и Химках — 18 млн.
Третьим направлением с дорогой загородной недвижимостью является юго-восточная часть Подмосковья, граничащая с МКАД. Здесь по стоимости в лидерах Люберцы — 20 млн и Котельники — 19 млн.
Ключевые факторы, влияющие на стоимость загородной недвижимости:
- Географическое положение. Большинство из перечисленных населенных пунктов располагаются вплотную к МКАД.
- Развитая транспортная инфраструктура. К населенным пунктам западного направления (Одинцово, Красногорск, Истра, Краснознаменск) проходят Минское, Волоколамское и Можайское шоссе, Рублевское шоссе и Проспект Маршала Жукова. Последние два считаются одними из наиболее быстрых магистралей (входят в топ-5, данные столичного Дептранса). Те, у кого нет личного транспорта, могут воспользоваться электричками (Киевское направление).
- В северной части (Мытищи, Долгопрудный) населенные пункты также отличает относительно высокая транспортная доступность. Например, в Долгопрудный и в Мытищи ведут относительно разгруженное Алтуфьевское шоссе. Ведутся работы по строительству новых дорожных объектов (Мытищинская хорда, расширение Осташковского шоссе, Пироговское шоссе, данные Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области). Кроме того, в Долгопрудном расположено 5 станций МЦД-1 и пригородных поездов Савёловского направления, а через Мытищи проходит Ярославская ветка железной дороги.
- Экология. Несмотря на близость к крупным автомагистралям, перечисленные города отличает чистый воздух и благоприятная экологическая обстановка. Например, в населенных пунктах к западу от Москвы, располагаются Дубковский лес, Мещерский парк, два крупных лесопарка (Опалиховский и Изумрудные холмы), а также Губайловский экопарк. Мытищи и Долгопрудный также окружены множеством зеленых зон: национальный парк «Лосиный остров», а также Мытищинский и Пироговский лесопарки.
- Развитая инфраструктура. Перечисленные города Подмосковья известны развитой социально-образовательной инфраструктурой. В каждом из них большое количество школ (в Одинцово и Красногорске — более 40, в Долгопрудном и Мытищах — более 20), поликлиник. В Долгопрудном и в Одинцово располагаются высшие учебные заведения (в Долгопрудном — МФТИ, в Одинцово — филиал МГИМО).
Где в Подмосковье продаются недорогие загородные дома
По данным в объявлениях на Домклик, самые бюджетные предложения по покупке загородных домов расположены в городах Егорьевск, Серебряные пруды и Орехово-Зуево. Стоимость дома составляет около 5-6 млн руб.
Основная причина такого ценового перепада заключается в значительном расстоянии от центра. Так, например, до Егорьевска дорога на автомобиле занимает около 4 часов. Кроме того, класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступает домам из ближнего Подмосковья.
Смотреть проекты домов от проверенных подрядчиков
Как изменились цены на дома в Подмосковье за год
На графике представлены данные о медианной стоимости квадратного метра загородного дома для 10 городов Подмосковья с наибольшим количеством предложений по данным за март 2023.
Что говорит динамика стоимости загородной недвижимости:
- В населенных пунктах, где преобладают дома премиум-класса (Одинцово, Красногорск), стоимость жилья продолжает колебаться после событий начала 2022 года. Так, в конце прошлого сезона на фоне опасений собственников по поводу отъезда состоятельной части население снижение составило около 20%. Однако в начале нового весенне-летнего сезона стоимость снова увеличилась. Повышение, в данном случае, вызвано притоком предложения и неготовностью новых продавцов идти на уступки.
- В городах, расположенных на более значительном расстоянии от Москвы (Домодедово, Солнечногорск, Дмитров, Чехов, Воскресенск) мы видим плавное увеличение стоимости: за год прирост составляет от 7-14%. Учитывая увеличение предложения по этим городам за год, можем предположить, что за этим стоит уверенность новых продавцов в стабильности спроса.
Какие выводы делают аналитики
Аналитики Домклик отмечают, что несмотря на то, что поведение продавцов по-прежнему сильно зависит от экономических и политических факторов, тем не менее, 2023 год будет активным для рынка загородной недвижимости. Этому, безусловно, будет способствовать большое количество предложений (прирост за год — 30%) от собственников и наличие отложенного спроса. Кроме того, аналитики ожидают роста девелоперской активности и выход новых загородных проектов различной ценовой категории.