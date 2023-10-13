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Рекламу апартаментов под видом жилья запретят в России

Дата публикации: 13 окт 2023
Рекламу апартаментов под видом жилья запретят в России

Застройщикам в РФ хотят запретить рекламировать недвижимость без указания о нежилом статусе помещений. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме, узнали Известия.

«Сейчас в рекламе зачастую отсутствует информация о статусе недвижимости, а именно апартаментов», — сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. — «Нередки случаи, когда граждане, увидев подобную рекламу, приобретали апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения».

В законе отсутствует понятие апартаментов, а такие помещения не являются жилыми. Из-за этого обычно их стоимость ниже квартир на 15-30%. Однако в апартаментах нельзя зарегистрироваться, поэтому и социальная инфраструктура будет недоступна. Также тарифы за ЖКХ в подобного вида помещениях рассчитываются по коммерческим расценкам — они выше на 15-20%. При этом ставка налога на недвижимость — 2% от стоимости, а на квартиры — 0,1%.

По данным издания, нарушителей новой нормы будут штрафовать до 500 тыс. рублей.

Как отметила юрист Сусана Киракосян, при сделках нередко встречается понятие «жилые апартаменты», что путает граждан. Следовательно, считают риелторы и девелоперы, в договорах долевого участия должно прописываться, что продается нежилое помещение.

Ранее Домлкик писал, что апартаменты в России не будут приравнивать к жилью.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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