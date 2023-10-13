Рекламу апартаментов под видом жилья запретят в России
Застройщикам в РФ хотят запретить рекламировать недвижимость без указания о нежилом статусе помещений. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме, узнали Известия.
«Сейчас в рекламе зачастую отсутствует информация о статусе недвижимости, а именно апартаментов», — сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. — «Нередки случаи, когда граждане, увидев подобную рекламу, приобретали апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения».
В законе отсутствует понятие апартаментов, а такие помещения не являются жилыми. Из-за этого обычно их стоимость ниже квартир на 15-30%. Однако в апартаментах нельзя зарегистрироваться, поэтому и социальная инфраструктура будет недоступна. Также тарифы за ЖКХ в подобного вида помещениях рассчитываются по коммерческим расценкам — они выше на 15-20%. При этом ставка налога на недвижимость — 2% от стоимости, а на квартиры — 0,1%.
По данным издания, нарушителей новой нормы будут штрафовать до 500 тыс. рублей.
Как отметила юрист Сусана Киракосян, при сделках нередко встречается понятие «жилые апартаменты», что путает граждан. Следовательно, считают риелторы и девелоперы, в договорах долевого участия должно прописываться, что продается нежилое помещение.
Ранее Домлкик писал, что апартаменты в России не будут приравнивать к жилью.