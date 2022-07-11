Рейтинг лидеров ипотеки возглавили «нефтяные» регионы
Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по развитию ипотеки за последние 12 месяцев. В числе аутсайдеров, как показало исследование РИА Новости, оказались Ингушетия, Дагестан и Крым.
Эксперты оценивали разные показатели, в том числе средний размер кредита и «ипотечную динамику» по сравнению с 2021 годом.
Кто еще в лидерах
С 1 июня 2021 года по 1 июня 2022 года в Тюменской области 37 человек из тысячи взяли ипотечный кредит. В двух других регионах «нефтяной провинции» — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе — на тысячу экономически активных жителей приходится 35,3 и 34,3 ипотечных кредита. Эксперты называют две основные причины такой активности: экономические и демографические факторы.
За тройкой лидеров идут Удмуртская Республика (32,6 кредита), Республика Саха (Якутия) (32,3 кредита), Республика Башкортостан (31,6 кредита), Новосибирская область (30,9 кредита), Республика Татарстан (29,8 кредита), Магаданская область (29,5 кредита) и Пермский край (29,4 кредита).
А вот в конце списка оказались южные регионы: Ингушетия (4,9 кредита на 1000 человек), Дагестан (5,5), Крым (7,7), Севастополь (8,4) и Кабардино-Балкарская Республика (10,5).
Как сказалась пандемия
Пандемия сказалась на всех сферах экономики, кроме ипотечного рынка: 2021 год стал рекордным по количеству выданных кредитов. Было выдано почти 2 млн ипотечных кредитов на сумму 5,7 трлн рублей. Эта цифра превышает сумму выданных ипотек за семь лет — с 2010-го по 2017 год. Эксперты склонны называть показатели 2021 года настоящим ипотечным бумом.
Самые дорогие регионы
Список лидеров по сумме ипотеки возглавляет Москва (кстати, она в рейтинге стоит на 77 месте), здесь средний объем кредита составляет 6,8 млн рублей, средняя стоимость квартиры в столице оценивается в 12-14 млн рублей.
Самые маленькие ипотечные кредиты запрашивают в Чеченской Республике — около млн рублей. Лидер рейтинга — Тюменская область — выдает средний кредит на сумму 2,97 млн рублей. В целом по России средний ипотечный кредит варьируется около суммы 3,4 млн рублей.
Прогноз на 2022 год
После спада в марте, апреле и мае выдача ипотеки в 2022 году будет нарастать, полагают эксперты РИА Новости. На то есть причины — снижение ставок и софинансирование процентов со стороны застройщиков. И если будет стабилизироваться экономика, то это повысит потребительскую уверенность и, соответственно, спрос на жилье. При этом, по прогнозам экспертов, не стоит ждать новых рекордов: скорее всего, цифры удачного 2021 года не будут превышены в ближайшие два года. #ИпотекаВернулась