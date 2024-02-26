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Регионы России получат 12 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей в 2024 году

Дата публикации: 26 фев 2024
Регионы России получат 12 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей в 2024 году

На обновление коммунальной инфраструктуры в российских регионах в этом году направят 12 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В 2024 году на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах будет направлено 12 млрд руб.», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Деньги выделяются в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года. Как отмечается, они предназначены в том числе для ремонта инженерных сетей, котельных, очистных сооружений. Это должно снизить их аварийность и повысить качество предоставляемых россиянам коммунальных услуг.

На прошлой неделе глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что коммунальная инфраструктура в российских регионах изношена в среднем на 40%, в некоторых — на 80%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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