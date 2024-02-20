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Регионы России хотят поделить на пять «ипотечных кластеров»

Дата публикации: 20 фев 2024
Регионы России хотят поделить на пять «ипотечных кластеров»

Правительство России думает над изменениями условий льготных программ ипотеки, для этого регионы могут поделить на пять «ипотечных кластеров». Об этом пишут «Известия».

Группа, в которую попадет субъект, будет зависеть от темпов роста населения и объемов строительства в нем.

Как предполагается, регионы можно разбить на «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «cтагнирующие» и «депрессивные». Исходя из распределения власти будут принимать решение о поддержке строительного рынка.

Какие кластеры могут появиться

Концепцию с разделением на кластеры представили осенью 2022 года. Согласное ей, к «динамичным» отнесут регионы, где быстро растет число жителей и вводят большой объем жилья. Спрос там превышает предложение, а недвижимость малодоступная.

Во второй кластер — «с нехваткой спроса» — войдут субъекты, где продается слишком много недвижимости, при этом население переезжает, а доходы снижаются. В третью категорию — «с нехваткой предложения» — могут попасть области с маленькими объемами ввода жилья, которые не покрывают спрос.

К «стагнирующим» отнесут регионы, где строят мало жилья, но там нет перекосов спроса и предложения, а к «депрессивным» — с самыми низкими объемами ввода недвижимости и активным снижением численности населения.

Осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что правительство предложит перейти на кластерный подход к госпрограммам, когда завершится срок действия льготной ипотеки, то есть летом 2024-го.

В декабре 2023 года он говорил о том, что власти рассматривают возможность продления массовой программы льготной ипотеки только в тех регионах, где наблюдается невысокий спрос на недвижимость.

Ранее сообщалось, что строительный блок правительства России три месяца будет наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке, после чего, в апреле, будут готовы предложения по его развитию.

Читайте также: Что будет с льготной ипотекой в 2024 году

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Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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