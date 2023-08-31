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Региональные власти могут получить право на запрет электросамокатов
Дата публикации: 31 авг 2023
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» вынес на рассмотрение проект закона, согласно которому региональные власти смогут запрещать использование арендованных электросамокатов, а также ограничивать их скорость по согласованию с жителями.
Соответствующий документ на имя председателя Государственной Думы Вячеслава Володина опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Отмечается, что инициатива связана с участившимися происшествиями с использованием электросамокатов, а также невозможностью региональных властей и муниципалитетов контролировать использование подобного транспорта.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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