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Новости
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Региональные власти могут получить право на запрет электросамокатов

Дата публикации: 31 авг 2023
Региональные власти могут получить право на запрет электросамокатов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» вынес на рассмотрение проект закона, согласно которому региональные власти смогут запрещать использование арендованных электросамокатов, а также ограничивать их скорость по согласованию с жителями.

Соответствующий документ на имя председателя Государственной Думы Вячеслава Володина опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что инициатива связана с участившимися происшествиями с использованием электросамокатов, а также невозможностью региональных властей и муниципалитетов контролировать использование подобного транспорта.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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