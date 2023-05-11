Что выбрать: ипотеку или аренду? Пройдите тест Домклик

Снимать квартиру или приобрести собственное жильё в ипотеку — актуальный для многих вопрос, который нередко вызывает споры. Быстро переехать в удобный район, сделать ремонт на свой вкус, инвестировать в недвижимость, завести домашнее животное, ни от кого не зависеть — выбирая между покупкой и арендой недвижимости, каждый отталкивается от своих приоритетов.

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