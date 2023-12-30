Маткапитал на первого ребенка в России вырастет до 630 тыс. рублей
Власти с 1 февраля 2024 года проиндексируют материнский капитал на 7,5%. Об этом сообщается на сайте Социального фонда РФ.
Так, размер выплаты на первого ребенка увеличится на 44 тыс. рублей — с 586,9 тыс. до 630,9 тыс. рублей, на второго — на 58 тыс. рублей, с 775,6 тыс. до 833,8 тыс. рублей. Если семья получила маткапитал и израсходовала часть денег, индексируется только остаток.
Семьи с низким доходом могут получать ежемесячную выплату на детей до 3 лет. Раньше ее начисляли с месяца рождения ребенка, если заявление поступало не позднее трех месяцев с этого момента. С 2024 года такая возможность будет у родителей в течение полугода после появления детей.
Кроме этого, семьи смогут использовать маткапитал для реконструкции дома блокированной застройки, например, таунхаусов. С 1 января 2024 года отцы-одиночки будут вправе направлять такую выплату на накопительную пенсию.
Напомним, что с 1 января материнский капитал на ребенка будут выплачивать только при наличии у него российского гражданства со дня рождения.