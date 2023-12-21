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Свыше 600 тыс. семей в России использовали маткапитал для строительства и обновления дома

Дата публикации: 21 дек 2023
Свыше 600 тыс. семей в России использовали маткапитал для строительства и обновления дома

Более 600 тыс. семей потратили материнский капитал на строительство и переустройство частных домов за время действия программы. Об этом сообщил замглавы Минтруда России Андрей Пудов.

«(Материнский капитал — ред.) на строительство и реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства без привлечения сторонних организаций за все время реализации программы распорядились направить 622,3 тыс. семей на сумму 159 млрд руб.», — сказал он на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

По словам Пудова, в 2023-м власти выдали 878,4 тыс. сертификатов на маткапитал. В этом же году такими выплатами воспользовались 1,4 млн семей.

Читайте также: Как получить региональный материнский капитал

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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