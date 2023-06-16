Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Путин заявил о повышении МРОТ почти до 20% с 1 января 2024 года

Дата публикации: 16 июн 2023
Путин заявил о повышении МРОТ почти до 20% с 1 января 2024 года

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%.

«С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведём ещё одну индексацию сразу на 18,5%. С 1 января 2023 года была 6,3% индексация, а с 1 января 2024 года будет 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что МРОТ будут индексировать опережающими темпами — к 2030 году он должен вырасти вдвое.

Читайте также: Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Семейная ипотека: кто и как берет кредиты на жилье
17K
Путин поручил создать новые льготные программы ипотеки для молодежи
9K
Путин предложил подумать над введением льгот для покупки вторичного жилья
8K
Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства
86K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
846
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал