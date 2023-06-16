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Путин заявил о повышении МРОТ почти до 20% с 1 января 2024 года
Дата публикации: 16 июн 2023
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%.
«С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведём ещё одну индексацию сразу на 18,5%. С 1 января 2023 года была 6,3% индексация, а с 1 января 2024 года будет 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что МРОТ будут индексировать опережающими темпами — к 2030 году он должен вырасти вдвое.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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