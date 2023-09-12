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Новости
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Путин заявил, что правительство не будет повышать налоги

Дата публикации: 12 сен 2023
Путин заявил, что правительство не будет повышать налоги

В России не будут повышать налоги, кабмин пока не видит в этом необходимости. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент страны Владимир Путин.

«Правительство не видит пока в этом необходимости», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя повышение ключевой ставки до 12%, глава государства отметил, что Центробанк сделал это правильно и своевременно, и это важный фактор для снижения инфляционных рисков.

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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