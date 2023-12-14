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Путин призвал продлить «Семейную ипотеку»

Дата публикации: 14 дек 2023
Путин призвал продлить «Семейную ипотеку»

Президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть вопрос о продлении действия «Семейной ипотеки».

«"Семейная ипотека" у нас действует только до июля следующего года. И правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Оно, конечно, должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления», — заявил Путин в ходе большой пресс-конференции.

Он также пообещал поручить правительству подготовить и внести предложения по этим вопросам.

«Семейная ипотека» в Сбере

«Семейную ипотеку» можно взять в Сбербанке со ставкой 6% годовых; для жителей Дальнего Востока — 5%.

Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости.

Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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