Путин призвал продлить «Семейную ипотеку»
Президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть вопрос о продлении действия «Семейной ипотеки».
«"Семейная ипотека" у нас действует только до июля следующего года. И правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Оно, конечно, должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления», — заявил Путин в ходе большой пресс-конференции.
Он также пообещал поручить правительству подготовить и внести предложения по этим вопросам.
«Семейная ипотека» в Сбере
«Семейную ипотеку» можно взять в Сбербанке со ставкой 6% годовых; для жителей Дальнего Востока — 5%.
Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости.
Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий.