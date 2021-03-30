Как купить квартиру в новостройке в ипотеку по низкой ставке
- Почему на квартиры в новостройках ставки по ипотеке ниже
- Список льготных ипотечных программ для покупки квартиры в новостройке от СберБанка
- Как найти новостройки с низкой ставкой на ипотеку
- Как подать заявку на ипотеку
- Как документы необходимы для получения ипотеки
- Как подписать договор и оформить покупку квартиры в новостройке
- Как сделать ремонт в новостройке
В материале расскажем, как купить квартиру в новостройке в ипотеку от Сбера с низкой ставкой.
Почему на квартиры в новостройках ставки по ипотеке ниже
За счет низких ставок по ипотеке государство стремится обеспечить людей новым жильем, застройщики и банки получают новых клиентов, а люди — новые квартиры с ежемесячными платежами по ипотеке, близкими к арендной плате, а иногда и ниже.
Есть программы, когда ставка по ипотеке снижается за счет помощи государства. Например, Господдержка 2020. Эта льготная программа ипотечного кредитования позволяет оформить ипотеку в Сбере по ставке от 6,4% годовых. Программа действует до 1 июля 2021 года — возможно, ее продлят, но официального подтверждения от государства пока нет.
Также у Домклик от Сбера есть специальные программы с застройщиками, когда ставка по ипотеке становится еще ниже — но не на весь срок кредита, а на первые несколько лет ипотеки.
Список льготных ипотечных программ для покупки квартиры в новостройке от СберБанка
Специальные сниженные ставки на покупку квартир в новостройках действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками. Собрали для вас эти программы и указали ставки на ипотеку:
Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми:
- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
- 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
- 2,5% на весь срок кредита
Ставка по программе «Господдержка 2020»:
- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
- 2,4% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
- 3,9% годовых на весь срок кредита
Ставка на покупку квартиры в новостройке:
- 0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
- 3,9% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
- 5,4% годовых на весь срок кредита в рамках программы субсидирования.
Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов СберБанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет. Для большинства программ требуется первоначальный взнос.
Как найти новостройки с низкой ставкой на ипотеку
Найти такие квартиры можно на Domclick.ru — при поиске в разделе «Фильтры» отметьте пункт «Участник программы субсидирования».
Как подать заявку на ипотеку
Подать заявку на ипотеку можно онлайн на ДомКлик, это бесплатно. В личном кабинете заполните анкету, следуя подсказкам программы.
Банк рассмотрит вашу заявку — большинство клиентов получают решение в день обращения, но иногда это занимает до 5 дней.
Как документы необходимы для получения ипотеки
Банк кредитует вашу покупку и проверяет информацию о квартире, чтобы исключить возможные риски. Собрать документы для покупки жилья вам поможет менеджер, любой вопрос ему можно задать онлайн в чате, приезжать в офис банка не надо.
Если застройщик аккредитован Сбером (таких застройщиков большинство), из документов вам понадобится лишь договор долевого участия. Договор готовит застройщик, обычно на это уходит не более пары часов.
После одобрения сделки менеджер оформит и пришлет вам кредитный договор и договор на покупку квартиры. А также поможет подобрать услуги для удобного проведения сделки: страхование жизни и здоровья, сервис безопасных расчетов или электронную регистрацию.
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Как подписать договор и оформить покупку квартиры в новостройке
Следующий пункт — подписание документов и заключение сделки. Это единственная процедура, которая делается в офисе банка. Менеджер согласует удобную дату подписания документации и заключения сделки.
После этого сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Для этого можно воспользоваться услугой электронная регистрация.
На этом всё — квартира ваша. Можно выбирать мебель и планировать ремонт.
Как сделать ремонт в новостройке
Выбрать и заказать дизайн-проект квартиры или ремонт с хорошей скидкой от партнеров можно на Домклик.
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