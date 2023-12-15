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Путин предложил оставить первый взнос по «Семейной ипотеке» на уровне 20%

Дата публикации: 15 дек 2023
Путин предложил оставить первый взнос по «Семейной ипотеке» на уровне 20%

Президент России Владимир Путин попросил правительство подумать над сохранением первоначального взноса в 20% по «Семейной ипотеке».

«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для "Семейной ипотеки"», — сказал Путин в ходе выступления на Съезде железнодорожников.

Кроме этого, президент предложил рассмотреть вопрос о сохранении субсидии в 450 тыс. руб. для погашения тела кредита.

Ранее Владимир Путин поддержал продление «Семейной ипотеки», срок действия программы заканчивается 1 июля 2024 года. Минфин и Минстрой в ответ заявили, что рассмотрят этот вопрос.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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