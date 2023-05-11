Аналитики рассказали, какое жильё россияне чаще всего покупают в ипотеку
Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за апрель 2023 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости.
Как и раньше, на первом месте оказалось вторичное жильё — доля сделок с такой недвижимостью преобладает во всех регионах.
Вторичный рынок
В апреле 2023 года покупатели по-прежнему уделяли основное внимание вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 68,8%. Наиболее заметный прирост на вторичном рынке фиксируется в отдаленных регионах России — в Республике Адыгея (+21,6%), Республике Хакасия (+6,2%) и Приморском крае (+5,9%).
Новостройки
Доля сделок на первичном рынке (24%) по-прежнему высока относительно уровня 2 полугодия 2022 года: тогда среднемесячная доля сделок была на уровне 20%.
ИЖС
В сегменте индивидуального жилищного строительства в апреле вновь был достигнут исторический рекорд. За месяц было выдано около 5,3 тысяч кредитов в объеме 23 млрд рублей (в марте число выдач составило 4,4 тысяч, а объем — 18,9 млрд рублей). Больше всего спрос на ИЖС увеличился в Сахалинской области (+3,5% к марту), Республике Марий Эл (+3,2%) и Рязанской области (+3,1%).
По мнению экспертов, объем выдач на ИЖС продолжит увеличиваться. Согласно прогнозам аналитиков Домклик, в 2023 году объем выдач составит около 200 млрд руб., что примерно в два раза превысит показатель 2022 года и в 8 раз показатель 2021 года.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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