Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
6K

Путин поручил расширить условия «Дальневосточной ипотеки»

Дата публикации: 14 нояб 2023
Путин поручил расширить условия «Дальневосточной ипотеки»

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить максимальную сумму кредита по «Дальневосточной ипотеке» с 6 млн до 9 млн рублей. Поручения по итогам Восточного экономического форума опубликованы на сайте Кремля.

Так, максимальную сумму — до 9 млн рублей — можно будет получить на покупку квартиры в новостройке или на строительство своего дома общей площадью более 60 квадратных метров.

Также глава государства поручил распространить программу на работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны страны — вне зависимости от их возраста и семейного положения.

Правительство должно представить доклад об изменениях до 15 декабря 2023 года.

Как получить Дальневосточную ипотеку

«Дальневосточная ипотека» — специальная программа ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа по ставке от 2%.

Сейчас кредит по льготной ставке могут оформить:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семьи с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семьи с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
  • Граждане России, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации

С момента запуска программы в 2019 году новое жильё приобрели почти 90 тыс. семей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По данным аналитиков Домклик, чаще всего ипотеку на льготных условиях оформляют в Республике Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областях.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Исследование Домклик: каждая вторая ипотека выдаётся по льготным программам
1K
Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке: инструкция
24K
Какие бывают ипотечные программы в России
73K
Сбер запустил прием заявок на «Арктическую ипотеку»
12K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
32
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал