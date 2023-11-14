Путин поручил расширить условия «Дальневосточной ипотеки»
Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить максимальную сумму кредита по «Дальневосточной ипотеке» с 6 млн до 9 млн рублей. Поручения по итогам Восточного экономического форума опубликованы на сайте Кремля.
Так, максимальную сумму — до 9 млн рублей — можно будет получить на покупку квартиры в новостройке или на строительство своего дома общей площадью более 60 квадратных метров.
Также глава государства поручил распространить программу на работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны страны — вне зависимости от их возраста и семейного положения.
Правительство должно представить доклад об изменениях до 15 декабря 2023 года.
Как получить Дальневосточную ипотеку
«Дальневосточная ипотека» — специальная программа ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа по ставке от 2%.
Сейчас кредит по льготной ставке могут оформить:
- Участники программы «Дальневосточный гектар»
- Семьи с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
- Семьи с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
- Граждане России, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации
С момента запуска программы в 2019 году новое жильё приобрели почти 90 тыс. семей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По данным аналитиков Домклик, чаще всего ипотеку на льготных условиях оформляют в Республике Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областях.