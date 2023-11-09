Путин поручил расселить из аварийных домов жителей Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать дорожные карты по переселению из аварийных домов жителей Дальнего Востока. Новое жилье необходимо предоставить до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации разработать совместно с органами исполнительной власти Приморского края, публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" и утвердить планы-графики (дорожные карты) по переселению во Владивостокской городской агломерации, Находкинском, Уссурийском городских округах, городском округе г. Хабаровск не позднее 1 января 2030 г. всех граждан из аварийного жилья», — говорится в документе.
Уточняется, что в список на расселение будут включены дома, признанные аварийными по состоянию на 1 сентября 2023 года.
Статистика по расселению аварийного жилья
Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, свыше 578 тыс. россиян переехали из аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«На сегодня из аварийных домов уже переехали 578 377 человек. При этом национальным проектом до конца 2024 года было запланировано переселить 536 560 человек. Такое перевыполнение стало возможным в том числе благодаря опережающему финансированию, одобренному правительством», — приводятся слова вице-премьера на сайте правительства.
Согласно опубликованным данным, по действующей программе завершили расселение из аварийного жилья, выявленного до 2017 года, 16 регионов, а до конца года к ним присоединятся еще 34.
Кроме того, несколько субъектов предоставляют жителям новое жилье за счет средств из своих бюджетов. Так, из более полумиллиона россиян, переселившихся из аварийного жилья, свыше 150 тыс. получили новые квартиры в рамках региональных программ.